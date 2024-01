Taís Araújo é internada em São Paulo após sentir dores e afastada de gravações de programa

Taís Araújo levou um susto após ser internada em São Paulo ao sentir dores nas costas. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a atriz foi diagnosticada com hérnia de disco lombar aguda e realizou um procedimento minimamente invasivo e, nesta quarta-feira, dia 10, já teve alta hospitalar.

Por causa do imprevisto, a artista teve que ser afastada das gravações da nova temporada do The Masked Singer Brasil, da TV Globo, onde é uma das juradas. Ainda de acordo com o colunista, ela não será substituída em sua ausência na atração, mas só aparecerá nos episódios que irão ao ar em fevereiro.

Substituição de Fernanda Montenegro em O Auto da Compadecida

Lendas são insubstituíveis, não é mesmo? E Taís Araújo parece concordar. A atriz subiu ao palco da CCXP23, em dezembro de 2023, para divulgar o filme O Auto da Compadecida 2 e falou sobre o papel de Nossa Senhora.

Araújo vai interpretar a santa no lugar de Fernanda Montenegro, papel vivido pela veterana no primeiro filme, em 2000.

- Eu conversei com a Dona Fernanda. A gente conversou muito sobre Nossa Senhora e as diversas representatividades. Não é uma substituição. É uma outra Nossa Senhora. Não dá pra substituir Fernanda Montenegro.