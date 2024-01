Quem vai ganhar? Barbie, Oppenheimer e Succession dominam lista de indicados ao SAG Awards 2024; veja as categorias

Alguém aí falou em mais premiações? Nesta quarta-feira, dia 10, o Sindicato dos Atores dos Estados Unidos divulgou a lista de indicados ao SAG Awards 2024 através de uma live no Instagram.

Sem surpresas, Barbie e Oppenheimer lideraram a lista de filmes com quatro indicações cada, seguidos por Assassinato da Lua das Flores, com três. Quando se trata de séries, Succession garantiu cinco indicações, The Bear e The Last Of Us não ficaram muito atrás e empataram com quatro.

A premiação vai acontecer em 24 de fevereiro e será transmitida pela Netflix. A seguir, confira a lista completa de indicados:

FILMES

Melhor Elenco

Barbie

Oppenheimer

Assassinos da Lua das Flores

American Fiction

A Cor Púrpura

Melhor Ator

Cillian Murphy - Oppenheimer

Paul Giamatti - Os Rejeitados

Bradley Cooper - Maestro

Jeffrey Wright - American Fiction

Colman Domingo - Rustin

Melhor Atriz

Lily Gladstone - Assassinos da Lua das Flores

Emma Stone - Pobres Criaturas

Margot Robbie - Barbie

Carey Mulligan - Maestro

Annette Bening - Nyad

Melhor Ator Coadjuvante

Ryan Gosling - Barbie

Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Robert De Niro - Assassinos da Lua das Flores

Sterling K. Brown - American Fiction

Willem Dafoe - Pobres Criaturas

Melhor Atriz Coadjuvante

Da?Vine Joy Randolph - Os Rejeitados

Penelope Cruz - Ferrari

Jodie Foster - Nyad

Danielle Brooks- A Cor Púrpura

Emily Blunt - Oppenheimer

SÉRIES

Melhor Elenco em Série de Comédia

The Bear

Ted Lasso

Abbott Elementary

Only Murders in the Building

Barry

Melhor Atriz em Série de Comédia

Alex Borstein - The Marvelous Mrs. Maisel

Rachel Brosnahan - The Marvelous Mrs. Maisel

Quinta Brunson - Abbott Elementary

Ayo Edebiri - The Bear

Hannah Waddingham - Ted Lasso

Melhor Ator em Série de Comédia

Brett Goldstein - Ted Lasso

Bill Hader - Barry

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Jeremy Allen White - The Bear

Melhor Ator em Minissérie ou Filme para a Televisão

Matt Bomer - Fellow Travelors

John Hamm - Fargo

David Oyelowd - Lawmen Bass Reeves

Tony Shalhoub - Mr. Monks Last Case

Steven Yeun - Beef

Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a Televisão

Uzo Aduba - Painkiller

Kathryn Hanh - Tiny Beatiful Things

Brie Larson - Lessons in Chemstry

Bell Powley - A Small Light

Ali Wong - Beef

Melhor Elenco em Série de Drama

Succession

The Last of Us

The Crown

The Morning Show

The Gilded Age

Melhor Atriz em Série de Drama

Jennifer Aniston - The Morning Show

Elizabeth Debicki - The Crown

Bella Ramsey - The Last Of Us

Keri Russel - The Diplomat

Sarah Snook - Succession

Melhor Ator em Série de Drama

Kieran Culkin - Succession

Pedro Pascal - The Last of Us

Matthew Macfadyen - Succession

Brian Cox - Succession

Billy Crudup - The Morning Show