Santo André se despede da Copinha com vitória sobre o Cruzeiro-AL

O Santo André encerrou nesta quarta-feira (10) a sua participação na Copa São Paulo com vitória sobre o Cruzeiro-AL por 2 a 1. A partida aconteceu sob um calor de quase 35ºC em Itaquaquecetuba. Foi a primeira e única vitória do Ramalhão no torneio, que terminou na terceira colocação do Grupo 23. Aster, donos da casa, e o Sport-PE avançaram para a próxima fase.

O time alagoano foi melhor no primeiro tempo, dominou as principais ações do jogo e virou vencendo. Já na segunda etapa, o Santo André se recuperou, conseguiu neutralizar o adversário, teve mais posse de bola e criou diversas oportunidades de gol. Logo no primeiro minuto, Dioran marcou após cruzamento de Gabriel Ferreira, porém a arbitragem assinalou impedimento. No lance seguinte, aos três minutos, veio o empate. Após falta cruzada na área, Dioran completou de cabeça. Mesmo jogando melhor, a virada do Ramalhão só aconteceu nos acréscimos. Aos 50 minutos, após linda finta de Pablo, Rafael aproveitou o passe e bateu rasteira para marcar, dando números finais à partida e amenizando um pouco a decepção pela eliminação precoce na competição.

A partir de agora, alguns atletas se juntam à equipe profissional e outros seguem trabalhos em suas categorias de base.