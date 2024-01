Wanessa Camargo comenta sobre filhos gostarem de Isis Valverde como madrasta: - Gente boa

Relação madura! Após a intensa primeira formação de paredão do BBB24, Wanessa Camargo conversou com alguns brothers nesta quarta-feira, dia 10, sobre questões da vida pessoal. Ao longo do diálogo, a cantora chegou a falar de Isis Valverde, a atual noiva de seu ex-marido, Marcus Buaiz.

- Ele [Marcus] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal, disse.

Wanessa foi casada com o empresário por 17 anos, e em 2022 foi anunciado o divórcio. O ex-casal tem dois filhos: José Marcus, de 12 anos de idade, e João Francisco, de nove anos.

Em dezembro de 2023, Isis e Marcus ficaram noivos durante uma viagem romântica em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Enquanto Wanessa, atualmente, namora Dado Dolabella, com quem já viveu um romance no início dos anos 2000.