Geraldo Luís retorna aos domingos em novo programa de TV dirigido por Marlene Mattos: Realização de um sonho

Nova fase? Geraldo Luís vai voltar a apresentar programa aos domingos após período afastado da TV. De acordo com o jornal O Dia, o apresentador terá nova atração na RedeTV!, intitulada Geral do Povo, que já deve estrear no dia 14 de janeiro.

É a realização de um sonho. Estou muito feliz por voltar aos domingos, que é o dia da família brasileira, o dia que eu amo. Agradeço a RedeTV! e a todos que torceram e rezaram por mim para que esse programa se tornasse realidade!, disse Geraldo.

O apresentador ainda entregou detalhes do novo programa, que vai ser dirigido por Malene Mattos.

Terá grandes histórias, furos de reportagem, brincadeiras, grandes homenagens e o principal: a cara do povo na TV. E a cada domingo, um programa diferente. Nenhum domingo será igual ao outro. O povo vai se ver na tela da TV de novo!