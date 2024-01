Investigações policiais sobre morte de Matthew Perry são encerradas

Caso encerrado! As investigações sobre a morte de Matthew Perry foram oficialmente encerradas, conforme o Departamento de Polícia de Los Angeles disse à revista People nesta quarta-feira, dia 10. Com o caso encerrado, confirma-se o laudo do exame toxicológico feito no ator.

Em dezembro de 2023 foi confirmado que a causa da morte do ator foi em decorrência de efeitos agudos causados acidentalmente pelo uso excessivo de cetamina, uma substância usada para o tratamento de depressão. Contudo, o remédio ainda é usado por algumas pessoas como uma droga recreativa.

Segundo o médico legista, a substância causou uma superestimulação cardiovascular e insuficiência respiratória. Os exames também acusaram a presença de buprenorfina, opioide conhecido por ser um analgésico narcótico. E esse também pode ter sido um fator que contribuiu para a morte do ator.

O astro morreu no dia 28 de outubro de 2023, aos 54 anos de idade, depois de ser encontrado afogado dentro da jacuzzi de sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos.