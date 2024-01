Obituário - 11 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Esmavete Rodrigues Ferreira, 91. Natural de Santo Antonio da Platina (Paraná). Residia no Centro de Santo André. Dia 6. Memorial Jardim Santo André.

Wladimir Tesser, 83. Natural de Neves Paulista (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Idair Vieira, 77. Natural de Cornélio Procópio (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Gomes de Lima, 76. Natural de São Bento do Una (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irlando Martins, 75. Natural de Corinto (Minas Gerais). Residia em Utinga, Santo André. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice Maria de Medeiros Teles, 70. Natural de Rancharia (SP). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Pensionista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vicente Gonçalves de Oliveira, 69. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Conjunto Habitacional Marechal Mascarenhas de Morais, em São Paulo, Capital. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Maria Cristina Chagas Biasioli, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 6. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Júlio Rosa Paiva, 62. Natural de Montanha (Espírito Santo). Residia no bairro Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 6, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Gilvan Severino Gomes, 48. Natural de Pombos (Pernambuco). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Marmorista. Dia 6. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Ida Delle Sposte, 96. Natural de Rio Claro (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Elenice Lofredo Caperutto, 79. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Josefina Izilda Testa, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 6, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Marculina da Silva, 67. Natural de Pianco (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria da Conceição, 94. Natural de Serro (Minas Gerais). Residia na Vila Dom Pedro I, em São Paulo. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Elizete Alves Santos, 79. Natural de Ilhéus (BA). Residia no Jardim Itacolomi, em São Paulo. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Edilson Damião da Silva, 57. Natural de Nova Cruz (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Melo, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 6, em Santo André. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Matilde de Lima dos Passos Martins, 93. Natural de Ribeirão pires. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Maria Benedita de Jesus, 82. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Carma Vicente Filomeno de Freitas, 67. Natural de São Sebastião da Amoreira (Paraná). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 6, em Ribeirão Pires. Cemitério São Paulo, em Ribeirão do Pinhal (PR).