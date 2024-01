Fundo Social de São Paulo e Sebrae oferecem curso para alunos formados que desejam empreender

A parceria inédita firmada entre o Fundo Social de São Paulo e o Sebrae-SP, em julho de 2023, dá início ao curso gratuito de curta duração para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A “Trilha Descomplique”, ministrada pelo Sebrae por meio da Escola de Qualificação Profissional do Fundo Social de São Paulo, é voltada para potenciais empreendedores que desejam estruturar sua ideia de negócio e se formalizar.

O conteúdo da “Trilha Descomplique” é focado na orientação sobre gestão empresarial e aborda temas como empreendedorismo, marketing e vendas, controles financeiros, plano de negócio e formalização do negócio. O curso é composto por 5 oficinas: “Seja um empreendedor com atitudes certeiras”, “Comece a planejar o marketing de sua empresa”, “Comece seu planejamento financeiro”, “Comece a organizar sua ideia de negócio” e “Comece a planejar a formalização do seu negócio”.

Com carga horária de 20 horas, a “Trilha Descomplique” acontecerá de 5 a 9 de fevereiro de 2024, na Praça da Cidadania de Paraisópolis e nos Centros de Integração da Cidadania – CIC Sul, Guarulhos, Ferraz e Feitiço da Vila.

Para se inscrever, o candidato deverá ter concluído um dos cursos das Escolas de Qualificação Profissional, em qualquer uma das áreas Administração e Empreendedorismo, Construção Civil, Beleza e Bem-Estar, Moda e Arte, Gastronomia e Informática.

As inscrições para a “Trilha Descomplique” estão abertas até 19 de janeiro, por meio do site: http://www.cursofussp.sp.gov.br/. As unidades convocarão os candidatos inscritos, por meio de contato telefônico, para realização do curso.