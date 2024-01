EUA: tempestades causaram perdas de US$ 76 bilhões em 2023 na América do Norte e Europa

Tempestades causaram perdas de US$ 76 bilhões em ativos na América do Norte e na Europa em 2023. O montante é um recorde para eventos climáticos desse tipo, que nos últimos anos começaram a rivalizar com furacões em termos dos danos provocados.

As tempestades convectivas severas destruíram ativos estimados em US$ 66 bilhões só na América do Norte, de acordo com análise da companhia de resseguro Munich Re. Desse valor, cerca de US$ 50 bilhões era segurado.

Embora as seguradoras classifiquem essas tempestades como "riscos secundários", atrás de perigos primários como furacões e terremotos, o seu volume em 2023 levou a perdas cumulativas que superaram os danos causadas por uma temporada de furacões.

(Com Dow Jones Newswires)