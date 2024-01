Assessoria de Ana Hickmann se pronuncia sobre solicitações de Alexandre Correa: Infundadas

Ana Hickmann e Alexandre Correia estão travando uma batalha na Justiça em meio ao polêmico divórcio, pedido pela apresentadora. O empresário chegou a acusá-la de alienação parental e alegar que a ex-esposa não entregou o filho para passar as férias com ele na data estipulada pela Justiça, mas a assessoria da famosa rebateu e esclareceu o ocorrido logo após as acusações serem feitas.

Alexandre chegou registrar nova denúncia, que fez com que Ana fosse comunicada pelo Conselho Tutelar e comparecesse no local para prestar esclarecimentos. A acusação de alienação parental não foi para frente e o Ministério Público de São Paulo sugeriu uma multa caso a apresentadora não cumprisse o acordo. Mais uma vez, a equipe da apresentadora lamentou as polêmicas.

Nesta quarta-feira, dia 10, a assessoria de Hickmann enviou um comunicado se pronunciando sobre os últimos acontecimentos.

O Judiciário e o Ministério Público rejeitaram, corretamente, todos as solicitações infundadas de Alexandre Correa, ou seja, foram negados tanto o pedido de busca e apreensão do filho, quanto o pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem de visitação da criança com o pai, uma vez que a apresentadora está atendendo rigorosamente todas as decisões. Conforme havia sido previamente combinado com os advogados de Alexandre, desde a última terça-feira (9), ele está passando as férias com o filho. Haverá a audiência de Conciliação no próximo dia 31 e esperamos um desfecho positivo para todos os envolvidos, sempre priorizando o bem-estar da criança.

Procurada, a equipe de Alexandre Correia ainda não se pronunciou sobre o assunto.