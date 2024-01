Data de estreia da terceira temporada de Bom Dia, Verônica e primeiras imagens de Rodrigo Santoro e Tainá Muller são divulgadas

Suspense e mistério dão o tom das primeiras imagens da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica, divulgadas nesta quarta-feira, dia 10. Bom dia, Verônica: A Caçada Final mergulha os espectadores em um universo de emoções intensas e tem estreia confirmada para dia 14 de fevereiro na Netflix.

As fotos trazem pela primeira vez o visual dos já conhecidos personagens de Tainá Muller, Klara Castanho e Reynaldo Gianecchini, e apresentam ainda os novos rostos da história: o sedutor Jerônimo, interpretado por Rodrigo Santoro, e Maitê Proença no papel da elegante e misteriosa Diana. As novas imagens capturam a essência dos protagonistas da série, trazem os possíveis caminhos que a trama percorre e os desafios sombrios que vêm pela frente.

A terceira temporada será a última da saga e terá três episódios, trazendo o desfecho da história que conquistou fãs no Brasil e no mundo. A criação da série é de Raphael Montes, baseada no livro que ele escreveu com Ilana Casoy. A direção é de José Henrique Fonseca, da Zola.