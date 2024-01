Wanessa e Yasmin Brunet confessam estar odiando tomar banho no BBB24: - Agora eu te entendo, Viih Tube

Apesar de estarem aproveitando a experiência incrível de estar no BBB24, Yasmin Brunet e Wanessa tiveram que nem tudo são rosas e o confinamento tem seu lado desconfortável. No quarto, as sisters conversaram sobre a dificuldade de precisar tomar banho de biquíni.

- Estou odiando tomar banho aqui. Eu só estou tomando banho porque estou sendo filmada, disse a modelo.

A cantora então brincou sobre o fato de Viih Tube não ter entrado no chuveiro todos os dias quando participou do reality em 2021.

- Eu também! Agora eu te entendo, Viih Tube. Um abraço para você.

- Viih Tube, por que eu te julguei algum dia na minha vida? Se eu te chamei de porquinha eu não me lembro. Cara, é muito ruim tomar banho de biquíni, concordou Yasmin.

Wanessa contou que para ela foi ainda mais difícil, já que estava usando maiô.

- Eu ainda resolvi tomar banho de maiô e não conseguia tirar o sabonete. O maiô não tem como você fazer... estou abaixando.

- Eu estou metendo a mão na minha p******a. É muito difícil lavar a p*****a, confessou Brunet.

Sentada na cozinha, a sister contou que teve muitos momentos na vida em que se sentiu uma impostora. Enquanto fazia o desabafo, ela chegou a mencionar o casamento com Marcus Buaiz:

- Quando comecei a minha carreira, sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society. Casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que, mas sempre me sentia impostora? Sabe que comecei a perceber que não era daqui? Passei muito tempo na carreira querendo ser aceita por essa galera. Queria estar aqui justamente para mostrar esse meu lado. A Wanessa que tem ZL [Zona Leste] na veia, que tem Alphaville, Goiânia, São Paulo, que tem misturas, que é amiga do Orleans e Bragança e do seu Silva, sabe?

Wanessa está mais apaixonada do que nunca por Dado Dolabella e até falou sobre seu status amoroso na casa mais vigiada do Brasil. Enquanto conversava com os brothers na área externa, a cantora confessou que o relacionamento está indo muito bem.

- Estou muito comprometida, como eu falei. Não sou casada, mas quase casada, porque é um relacionamento muto sério. Muito comprometido, muito amoroso, muito tudo.