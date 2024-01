No Museu do Futebol... ...a presença do Grande ABC. Nos botões do Santo André e do Saad... ...e de uma camisa de São Bernardo. Mas poderia ter muito mais.

Vejam o belo convite:

Aqui no Museu do Futebol temos um mês inteiro de atividades gratuitas na área externa, um espaço aberto, porém protegido da chuva e do sol pelas belíssimas arcadas do Estádio do Pacaembu.

Todos os dias tem jogos e brincadeiras disponíveis para uso gratuito, além da exposição temporária “Futebol de Brinquedo” – que também está com entrada grátis.

O EXEMPLO DO JARDIM PARAMOUNT

“Memória”, em companhia dos companheiros do Memofut (Grupo Literatura e Memória do Futebol), percorreu a exposição “Futebol de Brinquedo”. Olhos bairristas de nossa parte. Na seção dos jogos de botões, procuramos pelos times do Grande ABC. Encontramos o EC Santo André e o Saad EC.

Na exposição de camisas dos times de várzea de São Paulo – que pena! - uma única presença, a do TPM Living do Jardim Paramount, em São Bernardo.

“Memória” acha – mera impressão – que os clubes do Grande ABC não têm ido ao Museu do Futebol. Se fossem, por certo ofertariam um pouco mais da sua história para um publico que visita o Museu do Futebol vindo de todos os pontos do País e do mundo.

ALÔ, GRANDE ABC...

Água Santa, os dois São Bernardo (EC e FC), Azulão, Grêmio Mauaense e Mauá FC, só para falar dos profissionais.

E mais: do Serrano, Rio Grande e Ribeirão Pires FC aos Industrial e Independente de Mauá, Palestra de São Bernardo, EC Parque das Nações, Vila Humaitá, Corinthians FC, São Caetano EC, Piraporinha FC e todos os demais: registrem suas histórias no mais lindo museu esportivo do mundo. O Pacaembu fica logo aí e os receberá de braços abertos.

Aproveitem, e participem das reuniões do Memofut. Afinal, vocês são boleiros ou não?

FÉRIAS NO MUSEU DO FUTEBOL

De terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Estádio do Pacaembu

Tudo de graça

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória

NO MUSEU DO FUTEBOL. Radialista Airton Marques e historiador Daniel Alcarria em torno da camisa do TPM Living, do Jardim Paramount, de São Bernardo; museólogo Ademir Takara, um dos organizadores da exposição Futebol de Brinquedo: participe você também da festa do futebol no Pacaembu

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 14 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8596

ESPECIAL – Volkswagen, uma cidade fora do mapa.

A unidade São Bernardo possuía, em 1994, 22,6 mil funcionários. Eles consumiam 5,5 toneladas de carne e 10 mil litros de café diariamente. Havia na fábrica 13 agências bancárias e 100 especialistas médicos.

Reportagem: Ivanilde Sitta.

EM 14 DE JANEIRO DE...

1904 – Governo do Estado dava como vagos diversos lotes no Núcleo Colonial de São Bernardo. Seus concessionários não haviam entrado com as quantias devidas dentro do prazo e perderam os direitos.

NOTA – Sofria o imigrante. Tinha que tirar da terra, plantando e colhendo, o sustento da família e o dinheiro para pagar o terreno adquirido. Pagava ou saia. E só recebia a escritura definitiva anos depois do assentamento e do pagamento pela terra que abriga a metrópole urbana de hoje.

1909 – João José Ferreira falecia em Paranapiacaba. Era sogro do médico Magalhães Júnior.

1959 - Aprovado o regimento do Pacto de Unidade Intersindical da Borda do Campo, organismo que congregava os vários sindicatos e associações de trabalhadores do Grande ABC, espécie de CUT ou CGT da época.

1962 - SESI de Santo André entregava certificados às alunas que concluíram mais um curso de corte e costura, ministrado pela professora Marlene Cunha.

1969 - Assinado contrato para a instalação da rede de telefones automáticos em Diadema, completando a comunicação de todo o Grande ABC pela CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Miguelópolis, elevado a município em 1845, quando se separa de Igarapava, na região de Franca.

E mais: Bom Retiro (SC), Cruz (CE), Paço do Lumiar (MA), Porto Alegre do Tocantins (TO) e Simolândia (GO).

