O drama para obter RG. Não havia o Poupa Tempo. Num postal de 1992... ...o exemplo italiano.

Passará para São Bernardo o Serviço de Identificação. O setor, em atendimento às cidades do ABC + Diadema, será transferido para a Rua Marechal Deodoro, nº 2181. Anteriormente estava na Rua Justino Paixão, em Santo André.

Objetivo: situar o órgão emissor do RG no centro geográfico do ABCD.

Diário, 11-1-1969

NOTA – Era um drama obter o RG, 45 anos atrás. Demorava. Provocava longas filas. Hoje o documento é obtido em dez dias em qualquer um dos serviços do Estado denominado “Poupa Tempo”.

No endereço acima funcionava a Delegacia Seccional do ABCD, no antigo casarão da família Franchini. Um lindo casarão, infelizmente demolido.

ITÁLIA

Meu caro Ademir.

Esta é a bela Piazza Navona, um antigo estádio romano em que o imperador Deocleciano fazia “cooper” todas as manhãs.

As casas que você vê na foto são do século XVII ou de antes.

Tudo se compõe no cenário de um sonho atual.

Aqui não se derruba nada porque o passado faz parte da vida e dá sentido ao presente e ao futuro.

Roma, 18 de dezembro de 1992.

José de Souza Martins.

Crédito da foto 1 – Foto: Giancarlo Gasponi; edição: Indaco

A LEMBRANÇA DO PROFESSOR. Postal com o carimbo do Café Expresso Santa Maria dela Pace (Piazza Navona); Martins adora um cafezinho...

NAS ONDAS DO RÁDIO

As lições de um jurista...

...atuais, 24 anos depois!

Texto: Milton Parron

Professor Goffredo da Silva Teles Júnior, 45 anos lecionando como titular na cadeira de Introdução à Ciência do Direito na Faculdade da USP do Largo de São Francisco, é o personagem do programa Memória deste final de semana, o segundo do ano.

A entrevista foi feita ao vivo no programa “Ciranda da Cidade”, Rádio Bandeirantes, em 1999.

Na entrevista o emérito e querido professor faz duras críticas aos operadores do Direito, incluindo advogados e até mesmo juízes, que não cumprem com zelo as normas técnicas e éticas que a disciplina exige.

Também é comovente sua declaração de amor à família, esposa e filha, ambas advogadas.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 12 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8595

MANCHETE – Guerra por sindicato pode parar hoje o Grande ABC.

CINEMA – Colecionadores exibiam seriados no Auditório João Domingos Tavares, em São Bernardo.

Roosevelt Garcia e Leonardo Bussadori possuíam 900 fitas e seis mil episódios.

Luiz Chiconi orgulhava-se dos primeiros capítulos reunidos de Flash Gordon.

Neusa Borges, agente e animadora cultural, sobrinha do craque Cocada, dava a maior força à realização. Neusa, saudades.

CARNAVAL – Mauá lançava disco com os sambas enredos de 1994. Iniciativa da Uesma (União das Escolas de Samba de Mauá), que tinha José Sales Vieira na presidência.

SOLICITAÇÃO – Esta página Memória adoraria conhecer este disco. Divulgar os sambas, 30 anos depois. Contar a história numa dobradinha com o DGABC-TV.

Quem teria um exemplar para emprestar? Tomaremos o máximo cuidado para não danificar o disco.

EM 13 DE JANEIRO DE...

1829 - José Carlos Pereira de Almeida Torres, o visconde de Macaé, assume o governo da Província (hoje Estado) de São Paulo.

1969 - Incêndio destruía 14 pavimentos do Edifício Grande Avenida, de 19 andares e duas sobrelojas, na Avenida Paulista, onde funcionava o escritório da TV Record.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Almenara (MG), Caldas Brandão (PB), Sucupira do Norte (MA) e Tejuçuoca (CE).

HOJE

Dia do Leonismo Internacional. Marca o dia do nascimento de Melvin Jones, fundador do Lions Internaciona. Americano, ele nasceu em 13-1-1879.

Santo Hilário de Poitiers

13 de janeiro

Francês, nascido no início do século 4. Bispo e doutor da Igreja. Escreveu livros sobre a santíssima Trindade.

Ilustração: blog Franciscanos (divulgação)