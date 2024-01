Corpo de morador de São Bernardo que se afogou no Litoral é encontrado

Foi encontrado nesta terça-feira (9) em Bertioga o corpo do morador de São Bernardo Lucas Felix da Silva, de 27 anos, desaparecido na manhã do último domingo, no bairro Prainha Branca, no Guarujá. O jovem teria se afogado e foi procurado por equipes com bote de salvamento inflável e um helicóptero.

O cadáver tinha semelhanças com Lucas, como a cor da bermuda e tatuagens, e foi reconhecido posteriormente pela família no IML (Instituto Médico Legal) de Praia Grande. A ocorrência foi registrada como desaparecimento de pessoa na Delegacia do Guarujá, que realizou diligências para encontrar Lucas.

Segundo o boletim de ocorrência, Lucas e a namorada teriam ido acampar no local, quando durante a manhã o homem entrou no mar que estava bastante agitado, e após isso não foi mais visto. Lucas vestia uma bermuda preta quando desapareceu, além disso, tem barba ruiva, é magro e branco.

Segundo informações do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), um salva-vidas chegou a fazer buscas no local, mas o mesmo não foi encontrado. Ele remanejava as placas da praia quando avistou Lucas se afogando, mesmo com auxílio de mais um agente, não foi possível encontrá-lo.