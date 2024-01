Tadeu Schmidt conversa com Vinícius Rodrigues sobre problema com perna mecânica durante prova do líder do BBB24

Após enfrentar problema com a perna mecânica durante a primeira prova do líder do BBB24 e os internautas criticarem a produção do programa sobre a falta de diversidade na hora de elaborar o desafio, Vinicius Rodrigues foi chamado no confessionário nesta terça-feira, dia 9, para conversar com Tadeu Schmidt.

O apresentador perguntou para o atleta paralímpico qual foi a sua impressão sobre a dinâmica e se ficou incomodado com alguma coisa.

- Senti um mix de emoções. Antes de começar a prova, eu senti ansiedade e fiquei na dúvida de qual perna ideal eu deveria usar. Agora já aprendi a lição de já entrar com a perna a prova d'agua.

Schmidt, então, questionou o motivo de Vinicius ter tirado a prótese durante o desafio:

- Foi no instinto. Como aquela era a perna eletrônica, eu estava preocupado com o componente. Me viro melhor no meu modo Saci, mas depois que eu troquei pela prótese a prova d'agua consegui me entregar melhor. Foi muito massa!

Tadeu ainda questionou se o participante se sentiu incomodado com a forma com que as outras pessoas falam com ele. Isso porque, durante a prova, Maycon chamou a perna de Vinicius de cotinho.

- Eu acho que todo mundo tem que ter direito de fala. Sou um cara amputado, tenho autoridade para brincar e esse foi o meu gatilho para quebrar o clima chato.