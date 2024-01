Em votação aberta, Yasmin Brunet, Maycon e Giovanna vão parar no primeiro paredão do BBB24

Fogo no parquinho! Nesta terça-feira, dia 9, os participantes do BBB24 ficaram com os nervos à flor da pele durante a primeira formação de votação.

Para deixar o clima ainda mais interessante, a votação foi aberta e cada uma entregou o seu voto na sala de estar da casa mais vigiada do Brasil. Logo de cara, Maycon foi indicado pela líder da semana, Deniziane, que afirmou falta de afinidade com o merendeiro.

Giovanna, que estava no Puxadinho, foi a mais votada entre os brothers, seguida por Yasmin Brunet.

A eliminação vai acontecer já nesta quinta-feira, dia 11. Detalhe: o público deve votar em quem deseja deixar no BBB24, não para sair.

A seguir, veja quem votou em quem:

- Maycon votou em Yasmin Brunet

- Alane votou em Giovanna

- Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet

- Rodriguinho votou em Thalyta

- Fernanda votou em Giovanna

- Giovanna Pitel votou em Giovanna

- MC Bin Laden votou em Giovanna

- Vinicius Rodrigues votou em Giovanna

- Giovanna votou em Giovanna Pitel

- Leidy Elin votou em Giovanna

- Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique

- Davi votou em Rodriguinho

- Juninho votou em Yasmin Brunet

- Lucas Pizane votou em Raquele

- Isabelle votou em Matteus

- Thalyta votou em Giovanna Pitel

- Beatriz votou em Fernanda

- Michel votou em Giovanna Pitel

- Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden

- Raquele votou em Giovanna Pitel

- Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet

- Vanessa Lopes votou em Raquele

- Yasmin Brunet votou em Lucas Luigi

- Nizam votou em Yasmin Brunet

- Matteus votou em Giovanna