Bia Haddad e Rafael Matos avançam nas duplas em Adelaide; Laura Pigossi cai em Melbourne

Beatriz Haddad Maia e Rafael Matos avançaram nas chaves de duplas do Torneio de Adelaide, na Austrália, na madrugada desta quarta-feira. Bia e sua parceira, a americana Taylor Townsend, alcançaram a semifinal, enquanto Matos e o colombiano Nicolas Barrientos se garantiram nas quartas de final.

Bia e Taylor derrotaram a japonesa Shuko Aoyama e a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2. Cabeças de chave número três, brasileira e americana vão enfrentar agora a checa Barbora Krejcikova e a alemã Laura Siegemund, que são as principais candidatas ao título.

Bia vem de derrota logo na estreia na chave de simples em Adelaide. Assim, vem aproveitando as partidas nas duplas para se preparar para o Aberto da Austrália, que começa no próximo domingo, em Melbourne.

Pelo mesmo torneio, Rafael Matos e Nicolas Barrientos conquistaram grande vitória nesta quarta ao derrubarem os favoritos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, campeões de Grand Slam, por 7/5 e 6/4. Nas quartas de final, o tenista brasileiro e o colombiano vão duelar com o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matthew Ebden.

Ainda em Adelaide, Marcelo Melo e Matwe Middelkoop desistiram antes de entrarem em quadra nesta quarta. O parceiro holandês de Melo sentiu um problema físico. Eles vão voltar a jogar juntos no Aberto da Austrália, na semana que vem.

LAURA PIGOSSI CAI

Única brasileira na chave feminina do qualifying do Aberto da Austrália, Laura Pigossi se despediu logo em sua estreia na competição. A medalhista olímpica levou um "pneu" e sofreu dura virada diante da usbeque Nigina Abduraimova, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/5 e 6/0.

Com a queda de Laura, o Brasil tem agora apenas um representante no quali do primeiro Grand Slam da temporada. Felipe Meligeni venceu em sua estreia e está na segunda rodada.