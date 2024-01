Palavra do Leitor - 10 de janeiro de 2024

População de rua

Dona Izabel, lendo sua missiva no Diário, de fato a população de rua cresceu muito em São Paulo (Júlio Lancellotti, dia 8). Andar na Praça da República, ao lado do Metrô, é aventura para poucos. O cheiro de urina e fezes é nauseante. É preciso separar o joio do trigo, de quem mora na rua e de quem vive na rua por opção e lucrando com a miséria alheia. Esta celeuma em volta do padre Júlio existe desde os tempos do Dom Evaristo Arns. Pessoa que tinha enorme respeito pelo mesmo.

João Camargo

Capital

Atos terroristas – 1

Muito se fala dos atos condenáveis e deploráveis no fatídico 8 de janeiro de 2023. Sim, foram atos que jamais deveriam ocorrer, porém, não precisa ser muito inteligente para saber que está muito longe de ter sido uma tentativa de golpe de estado, como o governo atual quer atribuir. Aldo Rebelo, político experiente, que milita na esquerda há muitos e muitos anos, inclusive sendo ministro quatro vezes nos governos petistas, é categórico ao afirmar que “foram atos de baderneiros”, como ocorreu quando ele era o presidente da Câmara dos Deputados em 2006 quando o MLST (Movimento de Libertação dos Sem Terra), uma dissidência do MST, invadiu o local, depredou parte do patrimônio e deixou 24 pessoas feridas, sendo uma em estado grave. Segundo o ex-ministro, trata-se de uma “fantasia” entoada pelo L e seus seguidores para manter viva a chama da polarização política e dar tração a uma aliança entre o Executivo e o Judiciário para se contrapor ao Legislativo. Concordo em número, gênero e grau com o ex-ministro quando diz que aquela baderna foi um ato irresponsável e precisa de punição exemplar para os envolvidos, porém, como pode ser um golpe de estado sem uma arma sequer? Como mostram alguns vídeos do episódio, houve falha na segurança e uma certa facilitação e conivência das autoridades (in) competentes para que assistíssemos aquelas cenas horríveis.

Mauri Fontes

Santo André

Atos terroristas – 2

Passado um ano do frustrado golpe de Estado, o País segue sua normalidade democrática. Porém, devemos ficar atentos, e não repetir o erro de eleger um déspota como Jair Bolsonaro, o mentor intelectual deste golpe. Já que, durante toda sua gestão, afrontou de forma covarde as nossas instituições e outras aberrações, até criminosas, como de atrasar a compra de vacinas para Covid-19 e zombar sem piedade dos milhões de infectados e das mais de 700 mil mortes etc. Ou seja, um governo que promoveu horror institucional e sem respeito algum ao povo brasileiro. Na realidade, estava escrito que algo pior poderia ocorrer no fim do mandato de Bolsonaro. O governo Lula fechou os olhos para essa evidente ameaça contra a Pátria. Como se o pior poderia ser o melhor para o PT. E não cabe aqui o fator ingenuidade. Porém, e felizmente, como guardião da democracia esteve presente o STF, e com firme posição também, a maioria dos nossos congressistas para que fosse recuperada a legitimidade democrática.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Atos terroristas – 3

Toda democracia tem que ser defendida com tenacidade e determinação, com unhas e dentes. Espero que no futuro nossa democracia não se torne relativa!

Tania Tavares

Capital

Atos terroristas – 4

Bolsonaro, com arrogância, destempero e sem papas na língua, achando que iria ganhar de qualquer forma a eleição, nunca engoliu a derrota e atacou todos que não fizeram os seus gostos, como o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que colocou freio nos seus planos de permanecer no cargo afligindo as regras eleitorais. A vitória do ex-metalúrgico Lula não foi simplesmente se tornar pela terceira vez chefe de Estado Brasileiro; representa a vitória da democracia, que ficou abalada desde a queda da primeira mulher a presidir o Brasil, a sra. Dilma Rousseff. A vitória nos faz lembrar do ex-chefe da África do Sul Nelson Mandela, da prisão para o Palácio Africano com o apoio popular por meio do voto, e também da história de José, da prisão a governador do Egito.

Eduardo Furtado

Mauá