Cadê os indignados?

Faltam força e luz em vários pontos do Grande ABC há mais de 24 horas, conforme mostra reportagem publicada nesta edição do Diário. Chuva e vento de até 90 km/h provocaram a interrupção no serviço de distribuição de energia elétrica na região, especialmente em Santo André e São Bernardo. Repete-se o drama do histórico blecaute de 3 de novembro. Mas, diferentemente do que ocorreu dois meses atrás, desta vez há estranho silêncio por parte de três personagens que se notabilizaram – não necessariamente de forma positiva – naquela oportunidade. A referência, claro está, é aos deputados Thiago Auricchio (PL) e Carla Morando (PSDB) e ao prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB). A revolta passou? Por quais razões?

No primeiro apagão, que atingiu toda a Região Metropolitana de São Paulo, inclusive a Capital, e mereceu cobertura intensa dos principais veículos da mídia nacional, Thiago e Carla fizeram o que se espera de representantes da sociedade, instaurando na Assembleia CPI destinada a investigar a Enel, a concessionária (ir)responsável pela distribuição de energia elétrica. Morando, para não variar, agiu de acordo com a sua valentia: protegido pela claque, e acompanhado por assessores que gravavam a ceninha em vídeo para depois postar nas redes, gritou com os representantes da empresa em pleno Palácio 9 de Julho, sede do Legislativo – até ser confrontado com a acusação de ter solicitado à Enel o que seria um crime ambiental e ficar quietinho.

Dois meses depois, sem que se conheça um único resultado prático da CPI presidida por Thiago e relatada por Carla, a região novamente está às escuras. Mas, desta vez, o trio está caladinho. O comportamento totalmente divergente dos dois deputados estaduais e do prefeito de São Bernardo diante de situações análogas demonstra que eles talvez não estivessem realmente interessados na defesa dos consumidores de energia elétrica, mas apenas em aproveitar os holofotes da mídia nacional para obter ganhos políticos. Onde estão agora os indignados de outrora? Quando o problema se restringe ao Grande ABC, onde todos mantêm seus domicílios eleitorais, o assunto não merece mais atenção? Por quê? Lamentável.