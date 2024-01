Homem morre eletrocutado por fio durante temporal em São Paulo

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após a queda de um fio energizado na tarde desta terça-feira, 9, em São Paulo. O caso aconteceu em Moema, na zona sul paulistana. A capital paulista sofreu os efeitos do segundo dia seguido de temporal, com alagamentos e quedas de árvores.

De acordo com os bombeiros, o chamado para atendimento do caso mais grave chegou às 17h23. O fio energizado caiu na Rua Pedro de Toledo, na frente do Hospital do Servidor, no número 1.800. Às 18h15, os bombeiros confirmaram a morte de um deles, do sexo masculino. O outro atingido, uma mulher, foi levado ao Pronto-Socorro do Servidor Público.

O homem estava dentro do carro, quando o fio caiu sobre o veículo após ser rompido por um galho. Ao desembarcar, a vítima acabou sendo eletrocutada e morreu na hora. Vídeos feito por testemunhas minutos após o acidente mostram que chovia e ventava de forma intensa no local. O motorista de ônibus Joilson Brito chegou a presenciar a cena. "Eu tive que parar o ônibus na rua (Pedro de Toledo), disse.

Em nota, a Enel, concessionária de fornecimento de energia do Município, disse lamentar o acidente e apurar as circunstâncias do ocorrido com a rede elétrica nesse local específico.

Balanço divulgado à noite pela Defesa Civil apontou que choveu 60 milímetros na capital em seis horas. As regiões mais atingidas foram as zonas norte, sul e central. No Campo de Marte, que fica na zona norte, as rajadas de vento atingiram 74 quilômetros por hora na medição oficial.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão da Prefeitura, emitiu um alerta durante a tarde para alagamentos em todas as regiões da capital. Por volta das 16h40. o Centro já identificava áreas de instabilidade moderadas e de alta intensidade na cidade, resultado da junção do calor típico do verão com a entrada específica de uma brisa marítima.

O Corpo de Bombeiros informou que foram registradas 186 chamados para quedas de árvores e um caso de desmoronamento e desabamento em São Paulo e na região metropolitana, entre meia-noite e 18h20 desta terça.

Caso anterior

Nayde Pereira Cappellano, de 88 anos, morreu em março do ano passado após o carro em que estava ter ficado submerso durante um alagamento em uma rua do bairro de Moema.

Ela dirigia um veículo na Rua Gaivota quando se viu presa por um alagamento em um dia de forte chuva. A ocorrência causou comoção e promessa de medidas por parte da Prefeitura. Moradores fizeram manifestações, afirmando que a situação no local específico era reincidente.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.