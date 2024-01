Fluminense é derrotado, mas garante liderança na Copinha; Inter avança em segundo

A terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores está sendo movimentada nesta terça-feira. Já classificados, Fluminense e Internacional foram derrotados, mas tiveram desfechos um pouco diferentes. Os cariocas terminaram na liderança do grupo, enquanto os gaúchos ficaram em segundo lugar.

O Fluminense foi derrotado pelo São-Carlense por 2 a 1, mas já tinha a liderança do Grupo 13 garantida, terminando com seis pontos. O adversário paulista conquistou a classificação em segundo lugar com cinco pontos. O Lagarto-SE, apesar de vencer o São Raimundo-RR mais cedo, por 2 a 1, foi eliminado.

No Grupo 12, XV de Jaú e Internacional fizeram confronto pela liderança e os paulistas levaram a melhor com vitória por 2 a 1, terminando com nove pontos. O Inter ficou em segundo lugar com seis, seguido pelos eliminados Velo Clube (3) e Santa Cruz-SE (0).

Entre outros destaques do dia, estão as classificações de Ponte Preta e Guarani. O time alvinegro empatou com o Atlético Gloriense-SE por 2 a 2 e avançou no Grupo 1 junto com o Tanabi. Já o Guarani venceu o Operário-PR por 3 a 0 em partida decisiva e se juntou ao Atlético-GO no Grupo 9.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é disputada por 128 times, que foram divididos em 32 grupos com quatro integrantes cada. Ao fim de três rodadas, os dois melhores de cada chave avançam ao mata-mata, sempre realizado em jogo único.

Na segunda fase, a definição dos confrontos é feita a cada dois grupos, sempre com o primeiro colocado de um enfrentando o segundo colocado do outro. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, os do Grupo 3 pegam os do Grupo 4 e assim por diante.

CONFIRA OS JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA:

Castanhal-PA 2 x 4 CRB-AL

Atlético-CE 1 x 2 Ituano-SP

Conquista-BA 2 x 3 Portuguesa Santista-SP

Retrô-PE 3 x 1 São Caetano-SP

Atlético Gloriense-SE 2 x 2 Ponte Preta-SP

Jacuipense-BA 1 x 1 Novorizontino-SP

Operário-PR 0 x 3 Guarani-SP

Vocem-SP 0 x 2 Fortaleza-CE

São Raimundo-RR 1 x 2 Lagarto-SE

Santa Cruz-SE 0 x 4 Velo Clube-SP

Itapirense-SP 3 x 4 Criciúma-SC

EC São Bernardo-SP 1 x 3 Juventude-RS

Nacional-SP 0 x 1 Avaí-SC

Tanabi-SP 2 x 1 Vila Nova-GO

Comercial-SP 1 x 2 Chapecoense-SC

Tupã-SP 0 x 3 Atlético-GO

Coimbra-MG 4 x 0 Sampaio Corrêa-MA

São-Carlense-SP 2 x 1 Fluminense-RJ

Porto Vitória-ES 2 x 1 Carajás-PA

XV de Jaú-SP 2 x 1 Internacional-RS

Serra Branca-PB 0 x 2 Figueirense-SC

19h

Mirassol-SP x ABC-RN

19h15

Ferroviária-SP x São Paulo-SP

Ji-Paraná-RO x Bangu-RJ

19h30

Inter de Bebedouro-SP x Grêmio-RS

21h30

Marília-SP x Corinthians-SP

CONFRONTOS DA 2.ª FASE CONFIRMADOS:

Tanabi-SP x Athletico-PR

Catanduva-SP x Ponte Preta-SP

Botafogo-RJ x Grêmio Novorizontino-SP

Chapecoense-SC x Tiradentes-PI

Fortaleza-CE x Internacional-RS

XV de Jaú-SP x CRB-AL

Fluminense-RJ x Ituano-SP

Criciúma-SC x São-Carlense-SP