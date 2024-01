Marta fecha com PT e deixa gestão Nunes

A ex-prefeita de São Paulo Marta Suplicy decidiu aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para voltar ao PT e ser indicada como vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol) na eleição à prefeitura em outubro.

Diante do aceite, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) convocou Marta, hoje secretária de Relações Internacionais, para demiti-la da função – ela, porém, saiu da função antes. A ex-chefe do Executivo estava em férias e precisou interromper o descanso para conversar com o emedebista, que terá em Boulos seu principal adversário na tentativa de reeleição.

Nas redes sociais, o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), afirmou que a ex-senadora aceitou o convite feito por Lula para formar uma chapa com Boulos. Fora do PT desde abril de 2015, Marta foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004. Além disso, foi deputada federal e ocupou ministérios nas gestões petistas de Lula e Dilma Rousseff.

Apesar da declaração de Paulo Teixeira, também nesta terça, em evento de anúncio de apoio do PDT a Boulos, tanto o pré-candidato do Psol quanto o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que o acompanhava, negaram que já haja um acordo oficializado para que Marta Suplicy seja a vice na chapa. Falcão realçou, porém, que “todos viram” as articulações envolvendo Lula para que ela volte à legenda. Boulos disse que é “razoável” ter Marta como vice e elogiou o trabalho dela no comando da prefeitura da capital.

O provável retorno de Marta ao PT já gera desavenças entre petistas. Lula é um dos principais entusiastas à volta da ex-senadora, porém uma ala do partido é contra a ideia, acusando Marta de traição por conta de seu voto a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016. Procurada, a ex-prefeita não foi encontrada para se manifestar.

O dirigente nacional do PT Valter Pomar publicou um artigo sugerindo que o possível retorno de Marta ao PT seja decidido em votação no Diretório Nacional. “Votarei contra. O motivo principal é: senadora eleita pelo PT, Marta traiu seu eleitorado e seu partido, votando a favor do golpe contra Dilma. Desconheço que ela tenha feito alguma autocrítica a respeito. E, em qualquer caso, não vejo porque trazer de volta para casa quem praticou tamanha violência”. (com Estadão Conteúdo)