BBB 24: Deniziane vence primeira Prova do Líder da edição

Após quase 19 horas de prova de resistência, Deniziane venceu a primeira disputa pelo Líder do Big Brother Brasil 24. A prova envolveu uma dinâmica em que os participantes tinham de apertar um botão após três sinais: buzina, faróis ou música.

Quem apertasse o botão antes seria eliminado. Aqueles que apertassem primeiro e por último precisariam cumprir um desafio. Rodriguinho foi o primeiro a deixar o desafio após apertar o botão no momento errado.

Deniziane enfrentou a "final" contra Matteus. Ela se emocionou muito e recebeu apoio do brother após a vitória. Os primeiros eliminados, após Rodriguinho, foram Lucas Luigi, Nizam e Giovanna, seguidos por Wanessa Camargo, Mc Bin Laden e Yasmin Brunet.

Beatriz e Vanessa Lopes desistiram juntas e, algum tempo depois, Leidy Elin seguiu as sisters. Vinicius foi o 11º a desistir, alegando dores no corpo. Alane ficou em quarto lugar e Marcus Vinicius em terceiro.

A madrugada também envolveu fortes emoções. Pouco antes da prova, os 18 participantes do Camarote e Pipoca tiveram de escolher mais 6 pessoas para compor o elenco do programa. Ao todo, 8 participantes do grupo que foi chamado de Puxadinho entraram na casa - um homem, Davi, e uma mulher, Isabelle, ganharam vagas depois de uma votação do público.

Os novos integrantes, porém, não disputaram a primeira Prova do Líder e entraram enquanto os demais brothers participavam da dinâmica. A Prova do Líder ainda foi marcada por choro - Beatriz sentiu fortes dores e, emocionada, decidiu deixar a prova - e atritos entre Marcus Vinicius e Maycon.