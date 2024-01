Félix Torres continua treinando no México, mas ainda é aguardado pelo Corinthians

Acertado com o Corinthians, o zagueiro equatoriano Félix Torres continua no México, treinando junto ao elenco do Santos Laguna, time com o qual a nova diretoria corintiana negocia para conseguir a liberação do atleta. A ideia de Augusto Melo, presidente do clube paulista, era anunciar o defensor no dia de sua posse, há uma semana, mas complicações impostas pelos dirigentes mexicanos impediram que isso fosse concretizado.

Desde então, a torcida está na expectativa pelo anúncio oficial do reforço. Melo garante que está tudo certo e que os documentos estão assinados, como disse durante a apresentação da casa de apostas "Vai de Bet" como patrocinador master, no domingo. Ele afirmou que o motivo da demora para solucionar a situação são "coisas que não podem ser faladas", referindo-se à resistência do clube mexicano em liberar o jogador.

Félix Torres compartilhou em seu Instagram, nesta terça-feira, uma foto em frente ao CT do Santos Laguna, acompanhado de dois fãs mirins. O time está prestes a estrear no Campeonato Mexicano, no sábado, quando enfrenta o Chivas Guadalajara, na casa do adversário.

Ainda aguardando a chegada do equatoriano, o Corinthians continua sua preparação para a temporada 2024. Nesta terça-feira, os jogadores do elenco fizeram coleta para análises clínicas, ecocardiografia e teste ergoespirométrico, sob os cuidados da equipe de Pneumologia do Hospital sírio-libanês, com o qual a diretoria corintiana firmou uma parceria. Por enquanto, os únicos reforços garantidos do clube alvinegro são os laterais-esquerdos Hugo e Diego Palacios, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro.