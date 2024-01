João Guilherme se revolta com rumores de briga com Virginia Fonseca, Zé Felipe e Leonardo: Deixa minha família em paz

Não gostou do que leu! João Guilherme se viu no centro de outra polêmica envolvendo a família nesta terça-feira, dia 9, e ficou revoltado com os rumores de que teria brigado com o pai, Leonardo, o irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virginia Fonseca. Então, o ator resolveu esclarecer a polêmica, que não passou de uma suposição.

As especulações diziam que João teria se cansado dos deboches vindos da família, além do suposto machismo Leonardo. Mas, segundo o ator, os rumores não têm fundamentos e a todos estão em harmonia.

Em publicação da colunista Fábia Oliveira, João quebrou o silêncio e rebateu as especulações:

Rompem o que exatamente? Ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão? Segundo fontes, pipipipopopo. Você inventou. Deixa minha família em paz, por favor, comentou.