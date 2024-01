Botafogo anuncia o goleiro John como reforço: 'Quero evoluir para chegar à seleção'

O Botafogo continua reformulando o seu elenco para a temporada 2024 e anunciou mais um reforço nesta terça-feira: o goleiro John, que chega para ocupar o posto deixado por Lucas Perri, assinou um vínculo por quatro temporadas. Em sua primeira entrevista, ele disse estar dando um grande passo na carreira.

"Sou um goleiro que quero aprender mais coisas no Botafogo e evoluir para chegar à seleção brasileira", disse o reforço. John sabe que tem uma difícil missão, já que seu antecessor, Lucas Perri, foi um dos destaques da equipe no ano passado.

"Sou um goleiro rápido, de bom jogo com os pés, e que sai bem do gol. Lá fora aprendi muito a controlar o espaço, a profundidade e também liderar a defesa", afirmou. Com passagem pelo Real Valladolid, da Espanha, o atleta espera contribuir para que o Botafogo consiga conquistar títulos em 2024.

"Chego mais experiente vindo do futebol espanhol. Aprendi muito na Espanha, assim como na minha passagem pelo Inter e pelo Santos. Estou mais maduro e pronto para fazer um grande trabalho aqui no Botafogo."

Presente na coletiva, o dirigente André Mazzuco revelou que a chegada de John é um sonho antigo da diretoria. "É um goleiro que conhecemos bem e que, finalmente, conseguimos trazer", declarou.