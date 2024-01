EC São Bernardo perde para o Juventude, mas avança

O EC São Bernardo conheceu há pouco a sua primeira derrota na Copa São Paulo. Jogando no Estádio do Baetão pelo Grupo 25, o Cachorrão foi superado pelo Juventude-RS por 4 a 1 e ficou com a segunda colocação da chave.



Os gaúchos ficaram em primeiro com nove pontos.

O adversário do Cachorrão não foi conhecido. A partida ainda não tem data definida, mas deverá acontecer no sábado (13) ou no domingo (14), em Barueri.