Mingau, do Ultraje a Rigor, tem alta hospitalar após ser baleado

Boas notícias para os fãs de Mingau: a família anunciou, nesta segunda, 8, que o músico do Ultraje a Rigor recebeu alta hospitalar e segue para uma nova etapa da reabilitação, motora e funcional. Em um post no perfil "Juntos pelo Mingau", agradeceram o apoio dos fãs e amigos.

Segundo boletim médico, o músico passou por três cirurgias. Ele chegou a ter um quadro infeccioso, mas se recuperou e a equipe o liberou para alta. Ainda de acordo com o boletim divulgado pelo G1, o paciente deixou a unidade sem sedação, respirando espontaneamente e com boa evolução do quadro neurológico.

Em novembro, a família de Mingau idealizou uma vaquinha para ajudar a custear o tratamento.

Relembre o caso

Na noite do dia 3 de setembro, Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi alvo de uma tentativa de assalto em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi baleado na cabeça durante o ataque e encontrado em estado grave.

O ataque ocorreu por volta das 23h, quando o baixista dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, situada no bairro Ilha das Cobras. De acordo com informações da polícia, criminosos cercaram o veículo e efetuaram múltiplos disparos, atingindo o músico na cabeça.

A equipe médica do Hospital Municipal Hugo Miranda, onde Mingau inicialmente recebeu atendimento, relatou que o músico deu entrada com ferimento grave causado por um projétil de arma de fogo na cabeça. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, em uma aeronave com UTI fornecida pela empresa de táxi aéreo Air Jet.

Em entrevista coletiva realizada no dia 5 de setembro, logo após o ocorrido, os médicos responsáveis pelo caso informaram que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro do artista e atravessou o crânio.

Em 14 de dezembro, Mingau foi homenageado em um show beneficente no Teatro Bradesco. Dinho Ouro Preto, Kiko Zambianchi, Leo Jaime foram alguns nomes que participaram da apresentação.

O evento arrecadou fundos para o tratamento de recuperação do baixista. Murilo Couto e Juliana Oliveira, do programa The Noite, foram os apresentadores.

Também em dezembro, Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando o pai fazendo o movimento de lhe dar um beijo.