Simone Mendes comenta sobre fim de parceria com Simaria: - Ela estava cansada

Simone Mendes voltou a falar sobre o fim de sua parceria com a irmã, Simaria. Em conversa com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, a cantora disse que teve uma conversa franca com a coleguinha, que respeitou sua decisão de continuar cantando, mas em carreira solo.

- Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: Olha, como é que vai ser daqui para frente?. Conversamos, ela estava cansada de estar trabalhando bastante, essa vida é puxada e cansativa, revelou.

Segundo a dona do hit Erro Gostoso, a dupla não chegou ao fim por conta de brigas, e sim por uma decisão de Simaria, que preferiu se dedicar à família.

- [Ela] resolveu dar uma pausa, descansar, olhar mais para ela, para os filhos dela. Olhar e cuidar. E eu, como irmã, respeitei a vontade dela e decidi permanecer fazendo o que sempre me moveu, que é cantar. Eu sempre amei cantar. Decidi continuar cantando, contou.

Agora, em um ano de carreira solo, a artista conquistou dez milhões de ouvintes mensais no Spotify, e seu hit Erro Gostoso toca em todas as rádios do país, além de ter ganhado duas categorias no Prêmio Multishow, Sertanejo do Ano e Hit do Ano. Ao ser questionada sobre a resposta positiva tão rápida do público, a cantora disse que não esperava, mas que trabalhou o bastante para isso acontecer:

- Eu fui uma artista que fez trabalho de formiguinha. Fui a rádios e a programas de TV para divulgar meu trabalho. Fui muita humildade, não descansei. Mas também não esperava que fosse tão rápido. A incerteza veio para dar valor, disse Simone em uma coletiva de imprensa