Yasmin Brunet reclama que está com vontade de comer paçoca e revela abstinência em cigarro eletrônico

Yasmin Brunet mal ficou confinada e já está com desejos. Nesta terça-feira, dia 9, enquanto conversava com Wanessa Camargo e outros participantes na cozinha, a modelo reclamou que queria comer paçoca e usar cigarro eletrônico.

- Eu estou sem dormir. Eu estou sem meu vape [cigarro eletrônico]. Eu estou quase indo ali fumar um cigarro e f**a-se, disparou.

Na mesma hora, Isabelle, outra participante do reality que estava passando perto de Yasmin, não perdeu a oportunidade de brincar com as reclamações da modelo.

- Ô meu Deus, ela queria um vape, uma paçoca. Coitada dessa menina, que luta ela está passando, minha mana.

- Entre o vape e a paçoca, eu escolho o vape. Mentira, não mais, retrucou Brunet.

A declaração surpreendeu os internautas. Isso porque a modelo exibe nas redes sociais a vida fitness e bons hábitos.

Gente, ela fuma mesmo ou está brincando? Estou passada, questionou um seguidor.

Achei que ela fosse natureba, nunca imaginei, comentou mais um.