PDT oficializa apoio à pré-candidatura de Boulos em SP nas eleições 2024

O PDT oficializou, nesta tarde, seu apoio à pré-candidatura de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela prefeitura de São Paulo. O evento ocorreu no diretório do partido na capital paulista, e contou com a presença de lideranças do PDT, como o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi, do PSOL, do PV, e do PT.

No evento, Boulos agradeceu o partido e fez uma série de elogios a Lupi, "um companheiro leal e com palavra", e a Leonel Brizola, figura histórica da legenda. Boulos também fez questão de nacionalizar a disputa ao falar de uma frente contra o bolsonarismo na cidade de São Paulo. Sobre seu adversário, Ricardo Nunes (MDB), Boulos disse que ele não está "a altura" do comando da capital.

O embarque do PDT na campanha de Boulos ocorre após seu projeto próprio, que deveria contar com o apresentador José Luiz Datena como cabeça de chapa, não dar certo. Datena, que estava filiado no PDT até o início deste ano, decidiu aceitar o convite da pré-candidata Tabata Amaral e se filiar ao seu partido, o PSB. A aposta é que Datena deverá ser vice de Tabata.

O evento também contou com a presença do deputado federal Rui Falcão, responsável pela articulação que deve colocar Marta Suplicy como vice de Boulos. Falcão comemorou o apoio do PDT ao pré-candidato. A expectativa do deputado, afirmou, é que "o tamanho do apoio" a Boulos aumente com o embarque da sigla. Lupi afirmou que "já sente o cheiro da vitória" do projeto, referindo-se a Boulos como "o prefeito".

O presidente municipal do PDT, Antonio Neto, afirmou que o partido recebeu com "júbilo" a notícia de que estaria ao lado de Boulos na campanha.

Durante o evento, diversas lideranças fizeram críticas à atual gestão, mesmo sem citar diretamente Ricardo Nunes (MDB) destacando, principalmente os problemas decorrentes das fortes chuvas, como quedas de árvores e falta de energia.