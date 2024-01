Em novo local, Centro de Especialidades Odontológicas de Santo André tem alta de 32% nos atendimentos

O CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) localizado no Centro de Santo André completa nesta quarta-feira (10) um ano desde que passou a operar em prédio na Rua Brás Cubas, 176. A mudança proporcionou alta de 32% no número de atendimentos, já que em 2023 foram 14.980 consultas odontológicas, contra 11.346 registradas em 2022, quando o equipamento funcionava na Rua Campos Sales, 607, também na região central.

A alta foi impulsionada pela qualificação da estrutura do local, que conta com 622 metros quadrados de área, divididos em dois andares e com oito consultórios totalmente informatizados e equipados com cadeiras de dentistas novas. No total, são 23 profissionais que trabalham no equipamento.

“Esse é um resultado bastante expressivo, já que em apenas um ano conseguimos ofertar 3.634 atendimentos a mais do que no espaço antigo, ou seja, foram mais de 300 consultas extras disponíveis por mês. Além da ampliação do atendimento, o novo espaço do CEO Centro trouxe muito mais conforto para os usuários e trabalhadores, já que o prédio foi reformado pensando nesta especialidade”, comenta o secretário de Saúde, Gilvan Junior.

Além do CEO Centro, Santo André conta também com outra unidade de especialidades odontológicas que é o CEO Santa Teresinha, que fica na Alameda Vieira de Carvalho, 170. A unidade conta com 18 profissionais entre cirurgiões dentistas e auxiliares de saúde bucal e está equipado com sete consultórios, sala de expurgo e esterilização, espaço para reuniões, sala administrativa, banheiros com acessibilidade, almoxarifado, arquivo, vestiários (feminino e masculino), copa e cozinha para uso dos funcionários.

A rede CEO não é porta aberta, ou seja, os atendimentos são realizados mediante encaminhamento feito pelas unidades básicas de saúde que prestam o primeiro atendimento odontológico aos pacientes. Assim, o munícipe que precisa de atendimento odontológico deve procurar sua unidade de saúde de referência e os casos mais complexos são encaminhados para tratamento no CEO, que conta com apoio em prótese, semiologia voltada para o diagnóstico de câncer bucal, endodontia, periodontia, além de atendimento a pacientes com necessidades especiais.