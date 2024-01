Timothée Chalamet quebra silêncio sobre possível treta entre Kylie Jenner e Selena Gomez, que envolveu até Taylor Swift

Sanou nossas dúvidas! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Selena Gomez e Taylor Swift viralizaram na noite do último domingo, dia 7, quando aparecerem supostamente fofocando sobre o mais novo casal Timothée Chalamet e Kylie Jenner durante a premiação do Globo de Ouro 2024.

O que também teria virado burburinho nas redes foi uma treta entre a Gomez e Jenner, onde a socialite teria negado tirar foto da cantora com seu namorado, o intérprete de Willy Wonka. Após o assunto percorrer toda a web, o site norte-americano TMZ acabou flagrando o artista em Los Angeles, nos Estados Unidos, na noite da última segunda-feira, dia 8, e tiveram a chance de questioná-lo sobre a possível briga entre a atual namorada e a antiga parceira de cena, com quem atuou em Um Dia De Chuva Em Nova York.

Perguntado se elas tinham alguma rixa, Chalamet curtamente avisou que não. Ainda mais, questionado se ele se dava bem com Selena Gomez, o ator não vacilou ao afirmar que sim, claro.

Para quem não sabe, a ida de Timothée e Kylie ao Globo de Ouro foi o primeiro evento oficial do casal junto. Um suposto especialista em leitura labial do site Page Six chegou a interpretar o vídeo viral onde os dois apareceram em momento intimista. De acordo com ele, a caçula do clã Kardashian teria elogiado as joias do namorado, dizendo que são legais, em seguida, teria falado eu te amo.