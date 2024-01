São Caetano sofre virada, perde para o Retrô e está eliminado da Copinha

O São Caetano até tentou, saiu na frente do placar, mas não conseguiu suportar a organização tática do Retrô-PE e está eliminado da Copa São Paulo. A derrota por 3 a 1 ontem à tarde no Estádio Nicolau Alayon, na Capital, deixou o time da região em último no Grupo 32. Avaí e Retrô estão classificados para a segunda fase.

O Azulão até começou bem, marcou logo aos dois minutos do primeiro tempo em uma infelicidade do atacante pernambucano Ivisson, que tentou afastar um escanteio e jogou contra o próprio patrimônio. Os minutos seguintes foram de equilíbrio, com chances apra os dois lados, até que o mesmo Ivisson se redimiu do erro, aproveitou um cruzamento e igualou o marcador.

O segundo tempo foi todo do Retrô. O São Caetano até conseguiu chegar algumas vezes, mas sem eficiência. O time de Pernambuco, por sua vez, dominou todas as ações, explorou jogadas em velocidade e disperdiçou inúmeras chances de gol. Não fosse a bela atuação do arqueiro do Azulão, Gabriel Cosme, e alguns preciosismos dos atacantes do Retrô, o placar teria sido muito mais elástico. A virada da equipe Auriazulina, no entanto, só aconteceu aos 25 minutos com Nicolas aproveitando rebote do goleiro Cosme, e o terceiro com Roque, aos 38 minutos, aproveitando um cruzamento de Uba e dando números finais à partida.

O Azulão é o segundo time da região eliminado da Copinha. A Santo André é outro que já não tem nenhuma chance de classificação.