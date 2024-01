Com Ponte Preta de olho, Lucca pode assinar pré-contrato com qualquer time do Brasil

O atacante Lucca já pode assinar um pré-contrato com qualquer time do Brasil e do mundo. O atacante tem vínculo com o Lamphun Warriors, da Tailândia, até junho e já pode negociar o seu futuro, que pode ser na Ponte Preta, com quem continua tendo contato.

Indo para sua segunda temporada pelo Lamphun Warriors, Lucca fez apenas 14 jogos e marcou quatro gols. Sua última passagem pela Ponte foi em 2022, quando entrou em campo em 39 oportunidades e balançou as redes em 21 oportunidades.

Lucca ganhou status de ídolo da Ponte pelo grande desempenho que teve em 2017. Na ocasião, fez 61 jogos, marcou 24 gols e ainda contribuiu com sete assistências. O jogador tem passagens também por Bahia, Internacional, Criciúma, Cruzeiro, Chapecoense e Palmas. Jogou também nos Emirados Árabes Unidos.

Caso Lucca acerte com a Ponte, que monitora a sua situação, a chegada do atleta seria para junho. Enquanto isso, a expectativa do clube é confirmar os reforços antes do início do Paulistão. A Ponte já tem um acerto com os laterais Igor Inocêncio e Gabriel Risso, o zagueiro Nilson Júnior, o volante Emerson Santos, os meias Dodô, além dos atacantes Fábio Lima e Iago Dias.

Outro jogador que está próximo de ser anunciado na Ponte é o zagueiro Luís Haquin, da seleção da Bolívia. Ele atuou na última temporada pelo Bolívar.

O Paulistão começará em 21 de janeiro e a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).