Guarani chega a acordo com Botafogo para contratar meia Chay por empréstimo

O Guarani tem um novo camisa 10. A diretoria do time de Campinas acertou nesta terça-feira os últimos detalhes com o Botafogo pelo empréstimo do meia Chay para a temporada 2024. A expectativa é que o anúncio aconteça ainda nesta tarde e que o meia participe do treinamento com o elenco em Águas de Lindoia, onde o Guarani faz sua pré-temporada.

Natural de Maceió, Chay tem 33 anos e chegou dar uma pausa na carreira para atuar no FUT 7, defendendo Fluminense, Botafogo e Flamengo. De volta aos gramados, atuou por Mogi Mirim, São Gonçalo, Rio Branco, América-RJ e Portuguesa-RJ.

As boas atuações no Campeonato Carioca de 2021 chamaram a atenção do Botafogo, onde fez oito gols e deu oito assistências em 31 partidas na sequência da temporada. Mas depois não conseguiu manter o nível, sendo emprestado para o Cruzeiro e, no ano passado, para o Ceará.

Até aqui, o Guarani oficializou sete reforços para a temporada 2024: os zagueiros Márcio Silva e Rayan, o lateral-esquerdo Hélder, os volantes Camacho e Anderson Leite, além dos atacantes Reinaldo e Gabriel dos Santos.

A estreia bugrina no Campeonato Paulista será no dia 21 de janeiro (domingo), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.