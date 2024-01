Queremos trabalhar economicamente com os EUA, diz ministro chinês

A China está pronta para trabalhar economicamente com os Estados Unidos, afirmou o ministro do Departamento Internacional do Partido Comunista Chinês, Liu Jian Chao, ao destacar que o país está "focado em construir um futuro compartilhado igualitário e sustentável". Ele apoiou que empresas americanas expandam negócios em território chinês.

Durante painel do Conselho de Relações Exteriores, Liu destacou a posição do governo chinês em buscar uma solução pacífica para a guerra entre Rússia e Ucrânia, e destacou que o governo russo "tem demonstrado disposição para avançar nas negociações de paz". O ministro, porém, reforça que a China continua apoiando as decisões russas, e entende a investida contra os ucranianos como uma tentativa legítima de defender seu território.

O ministro afirmou também que a China não quer assumir um protagonismo econômico global para "ameaçar a ordem mundial", mas sim para "ajudá-la a evoluir", com uma transformação global ecologicamente viável e socialmente responsável.