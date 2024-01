Helicóptero desaparecido em SP: quais as pistas sobre o paradeiro das vítimas?

As buscas pelo helicóptero que desapareceu com quatro pessoas no dia 31, véspera de réveillon, entraram nesta terça-feira, 9, no nono no dia. A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Polícia Militar procuram pela aeronave com foco em área de mata na região da Serra do Mar. Ainda não há pistas sobre a localização das vítimas.

Em entrevista nesta terça-feira à Rádio Eldorado, o major César Augusto Silva, porta-voz do Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo, disse que as equipes especializadas estão verificando alguns pontos que foram indicados por populares que avistaram a aeronave.

"Assim que tivermos a correlação com outros pontos que já tínhamos de informações sobre posição do radar e posição dos celulares (dos passageiros) para a gente dar continuidade aos trabalhos de buscas. Aproveitando também que as condições climáticas estão boas (nesta terça)", afirmou o major.

Entre os desaparecidos estão Luciana Rodzewics, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rodzewics Sakumoto, de 20 anos. Além delas, estavam na aeronave o piloto (identificado como Cassiano Teodoro) e um amigo da família (Rafael Torres).

"Há possibilidade de localizá-los, embora não haja elementos para afirmar se estão vivos ou não", disse Silva, ao reforçar que todos podem colaborar com as buscas. "Quem tiver alguma informação de fato, que tenha avistado a aeronave na região, deve entrar em contato com o 190 para que possamos diminuir as áreas de busca e a gente possa localizá-los."

Ainda segundo o major, diminuir a área de buscas é um dos principais desafios. Apesar do trabalho de buscas pelo helicóptero contar com equipes especializadas, a condição climática também tem influência. Os trabalhos estão sendo interrompidos quando o clima não permite voos.

"Os trabalhos estão concentrados na região de Caraguatatuba e no Pico do Corcovado, localizado no Parque Estadual da Serra do Mar. Áreas com indicação onde a aeronave poderia, durante sua tentativa de cruzamento da serra, ter sido avistada", disse Silva.

O helicóptero, de prefixo PR-HDB e modelo Robson 44 (de cores cinza e preto), decolou no dia 31 às 13h15 no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O último contato oficial com a aeronave ocorreu às 15h10, segundo informações da Polícia Militar.

Conforme a corporação, foi gerado um alerta, por volta das 22h40 de domingo, 31, para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros para uma possível queda de helicóptero. A aeronave desapareceu no caminho para Ilhabela, litoral norte de São Paulo.