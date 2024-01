Seri. Aos 60 anos, a gratidão de um gênio. Seus livros, sua história. E um projeto que envolve criatividade...

“Antes que todas as roupas se rasguem e que seus retalhos virem pó, ainda me resta a chance de um último remendo”.

Seri, na contracapa de seu primeiro romance em quadrinhos, “Rita de Cássia, retalhos em quadrinhos”.

Da equipe de ilustradores do Diário, Seri - chargista, artista, cartunista, jornalista, designer gráfico - fala dos seus livros, envereda pelo mundo fantástico da arte gráfica e da criação iconográfica e revela um projeto que envolve a criatividade.

Aos 60 anos, Seri diz que o momento é de gratidão por tudo o que granjeou desde os 16 anos de idade numa redação de jornal e numa prancheta de artista gráfico e plástico que é.

TÓPICOS DE UM CAIÇARA FERRENHO

Da entrevista, o pensamento de Seri:

Eu precisava subir a Serra do Mar. Então aparece o Diário.

Como funciona o trabalho de um ilustrador no jornal.

Criatividade, um novo projeto. Será um livro. Tem um título provisório: “E agora?”

A ponte entre a razão e a “desrazão”.

Bete, a inesquecível professora de Inglês.

O amigo Fernandes, gênio da caricatura.

Fase da gratidão: sempre fui muito bem atendido por todos. O momento é de agradecer.

Bichos. Homens. Deuses. Com tiras produzidas no Diário do Grande ABC. O único livro que não tem um prefácio... tem três!

O SER HUMANO. Seri no estúdio do DGABC e com o filho querido: como os profissionais de todas as áreas lidam com a criatividade

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 12 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8594

MANCHETE – Documentos mostram que PT de seis cidades usou carro do sindicato.

MAUÁ – A Secretaria Estadual da Saúde se comprometia a enviar medicamentos e a conservar equipamentos do Hospital Nardini. Não haveria repasse de dinheiro.

RIO GRANDE DA SERRA – Prefeitura se comprometia a recuperar a capela histórica de São Sebastião.

CULTURA & LAZER – Bocato, músico (trombone) formado em São Bernardo, retornava ao Brasil depois de quase seis meses se apresentando na Europa.

EM 12 DE JANEIRO DE...

1904 – Lei nº 702, de 5 de janeiro, autorizava o prefeito Antonio da Silva Prado a regulamentar o jogo de futebol na Capital.

Objetivo principal: resguardar as pessoas e as propriedades de ofensas ou danos.

O campo de futebol teria que ficar a pelo menos 20 metros das casas, jardins, propriedades de terceiros, ruas e praças públicas, e teria que ser separado do resto do terreno por uma tela de arame.

Na mesma data, a lei nº 703 equiparava o jogo de “quinielas de bilhar com venda de poules” aos jogos da peteca, “péla” (um dos ancestrais do tênis) ou boliche para efeito de cobrança do imposto de Indústrias e Profissões, a razão de 30 contos de réis anuais.

1909 – Roque de Aquino, residente em São José do Rio Pardo, publicava carta no Estadão em agradecimento ao Dr. Baeta Neves “pelo modo generoso e delicado com que me tratou durante e depois da melindrosa operação cirúrgica a que me tive de submeter”.

NOTA – Na década seguinte, o médico Baeta Neves criaria a Vila Baeta, em São Bernardo, hoje um dos loteamentos mais antigos da cidade.

1939 - Ato nº 319 da Prefeitura de Santo André autoriza o Município a permutar com as IRFM - Indústrias Reunidas Fábrica Matarazzo - o leito da rua Rui Barbosa, no Distrito de São Caetano, com uma área próxima de 2.681 m2.

1969 - Choque de trens no Alto da Serra, entre Paranapiacaba e Piaçaguera, provoca duas mortes.

Grande ABC e Você

Minhas memórias. O nascimento em 15 de janeiro de 1950 na Avenida da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Casa da Criança (padre Capra), Colégio Sérgio Milliet, Curso Singular, Universidade Metodista.

Empresas Cataruzzi, Curtume Modelo, Arames Cleide, Diário do Grande ABC e Grande ABC Comunicações.

Uma trajetória de 74 anos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Belém, Capital do Pará, fundada em 12 de janeiro de 1616.

No Estado de São Paulo, aniversaria Iporanga, na região de Itapetininga.

Pelo Brasil: Igreja Nova (AL) e Poconé (MT).

HOJE

Dia do Empresário Contábil

Santa Margarida Bourgeoys

12 de janeiro

(França, 1620 – Canadá, 1700). Missionária. Fundadora da Congregação Notre-Dame de Montreal.

Ilustração: blog Rainhas da Cristandade