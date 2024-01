A luz que chega. Fim de um cemitério Um livro para Camilópolis. A emoção de um jovem escritor.

ELETRICIDADE

Já vão bem adiantados os trabalhos que a Light está mandando executar nos bairros da Estação de São Bernardo e Ipiranguinha, para a instalação da luz elétrica.

Consta-nos que a companhia vai trazer os fios até esta Vila (de São Bernardo), que também será iluminada à luz elétrica.

Oxalá que a nossa moribunda vila receba um forte impulso com esse grande melhoramento, dando-lhe vida nova e fazendo-a caminhar na vanguarda das (localidades) que prosperam.

O Estado de S. Paulo

Do correspondente

Em 26-12-1908

VILA DE SÃO BERNARDO

O tenente-coronel Alfredo Luiz Flaquer, intendente (prefeito) da Câmara Municipal de São Bernardo, atendendo ao estado de ruína e abandono em que se acha o Cemitério Velho desta fila, resolveu que sejam transladadas para o Cemitério Municipal todas as ossadas dos que ali foram sepultadas.

Para esse fim, convida a todos os interessados a, dentro de 12 meses, a promoverem às suas expensas as exumações e translado dos restos daqueles que lhes são caros, para este cemitério

Secretaria da Câmara de São Bernardo

O secretário Henrique da Silva Telles

Em 2-12-1903

Fonte: Correio Paulistano, 12-1-1904.

NOTA – O Cemitério Municipal citado é o atual Cemitério de Vila Euclides.

CAMILÓPOLIS

O ano de 2024 registra os 70 anos da Paróquia São Camilo de Lellis, do bairro Camilópolis, em Santo André, e para marcar a data, padre Marcos Vinicius nos encarregou de escrever esta história.

Como um “aperitivo” do que virá no livro, apresentamos em primeira mão, o trecho que narra a deliciosa história do paroquiano que serviu de modelo para a pintura que está no altar.

A obra é do artista Mário Brant e foi pintada em 2000, tendo sido feita em seis meses. Na foto vemos a imagem de São Camilo e de Jesus Cristo sendo produzida, e no andaime o paroquiano Wander Luiz Cselak Mortari, que na época tinha 17 anos e ajudava o autor, misturando tinta, trazendo materiais, ajudando nas demarcações do quadro e até mesmo fazendo as pinturas básicas como as molduras e os anjos.

O mais interessante da história é que Mário escolheu os olhos de Wander para servir como modelo para os de São Camilo, assim como braço de seu pupilo para ser o modelo do braço de Jesus Cristo. Mais não conto e mais terá que ser lido no livro.

Humberto Pastore - São Caetano

Crédito da foto 1 – Divulgação

RELIGIOSIDADE. Wander Mortari, auxiliar e modelo na Paróquia São Camilo de Lellis

LIVRO NOVO

Comprei a edição (Diário, domingo, 7-1-2024, e comecei a chorar quando vi meu nome. Obrigado por fazer parte desse dia histórico na minha vida.

José Vitor Gomes - Diadema

Crédito da foto 2 – divulgação

EBOOK. Para lançar "5 A.M", José Vitor Gomes organiza um livro não físico. Contato: jvgq30@gmail.com

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 11 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8593

MANCHETE – Motorista confirma denúncias de Cruz.

Aparecido Ruiz trabalhou para o Sindicato dos Rodoviários.

Diário tem acesso a documentos que mostram sindicato cedendo carro de som para o PT.

SÃO CAETANO – Estado licitará obra de canalização e correção do ribeirão dos Meninos. Objetivo: acabar com enchentes na divisa com São Paulo.

DIÁRIO D’ITÁLIA (Luiz Roberto Alves, de Roma) – O cinema da “pós” Europa.

EM 11 DE JANEIRO DE...

1904 – Rio, 9. Declararam-se em greve os cocheiros e carroceiros, que assumiram desde logo atitude hostil, tendo virado diversas carroças.

Sociedade União dos Viajantes instalada dia 3 (de janeiro, 1904) na Capital.

1909 – Do correspondente do Estadão: na Fazenda Oratório, estando soltos em um pasto quatro cavalos, foram eles atacados por um enxame de vespas, vulgarmente conhecidos como “cassunungas”, cujas picadas trouxeram a morte imediata dos animais.

Acha-se entre nós (São Bernardo), onde veio passar uma temporada com a sua família, o Sr. Trajano Lyra, residente em Santos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Duas cidades aniversariam em 11 de janeiro: Barrolândia (TO) e Várzea (PB).

HOJE

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

Dia Internacional do Obrigado

Santa Honorata

11 de janeiro

Irmã do bispo São Epifânio, de Pávia, Lombardia, na Itália. Viveu no ano 500 (cerca de).

Fonte: iglesia.info

Ilustração: mariavision.com (divulgação)