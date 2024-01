Defesa de Ana Hickmann dispara sobre polêmicas com Alexandre Correa: Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional

Nos últimos tempos, a vida de Ana Hickmann está uma verdadeira montanha-russa. Logo depois de denunciar o ex-marido, Alexandre Correa, por agressão, a apresentadora foi acusada de alienação parental pelo empresário. O caso não foi para frente e o Ministério Público de São Paulo sugeriu uma multa caso Hickmann não cumprisse o acordo.

Sendo assim, nesta terça-feira, dia 9, Alezinho, filho do casal, de nove anos de idade, saiu de férias com o pai. Fato confirmado pela assessoria da apresentadora.

Já estava tudo combinado e o Alezinho saiu de férias hoje com o pai. Mas não por conta da acusação de alienação parental, que é descabida já que não existem provas e nem embasamento. As férias já estavam programadas antes, afirmou.

Em seguida, a defesa de Hickmann também lamentou a forma com que Alexandre usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações.

Registros do dia 03/01/2024, mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes. O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração. Isso demonstra, mais uma vez, a má fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações. Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. A determinação de férias terá início nessa terça-feira, dia 9, conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: 1ª visita: 11/12, 2ª visita: 18/12, 3ª visita: 26/12, 4ª visita: 03/01.