Preta Gil desabafa sobre os últimos momentos de seu casamento: Estava dormindo com o inimigo

Preta Gil passou por poucas e boas nos últimos tempos. O ano de 2023 não foi fácil para a cantora, afinal, enquanto lutava contra o câncer no intestino, ela descobriu que estava sendo traída pelo então marido, Rodrigo Godoy.

Agora, em remissão da doença e separada, Preta refletiu sobre a fase obscura em entrevista ao jornal O Globo:

Tive a oportunidade de me curar não apenas de um câncer, mas de alguns cânceres. Agradeço a Deus por ter me livrado de uma pessoa monstruosa com quem dividi a cama. Estava, literalmente, dormindo com o inimigo.

E continuou:

Queria me culpar, dizendo que o fiz ser cancelado e perder oportunidades de trabalho. Agora, você veja! A crueldade não acabou. Viajou com a amante enquanto eu estava numa cama de hospital, tratando de uma septicemia e eu que o expus? Muitas mulheres sentem vergonha quando passam por uma situação como essa. Mas temos que entender o quanto precisamos nos amar em primeiro lugar e podemos, sim, viver só. Passei a maior parte do tratamento sem ter um parceiro, mas cheia de amigos e familiares. Não é preciso um homem ao seu lado para curar você.