De madrugada, Tadeu Schmidt deixa estúdio do BBB24 e vai acompanhar prova do líder em casa

Gente como a gente, Tadeu Schmidt também não perde a oportunidade de dar aquela espiada na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo sendo o próprio apresentador do BBB24, ele saiu do estúdio da Rede Globo na madrugada desta terça-feira, dia 9, e foi correndo para casa acompanhar a prova do líder pela TV.

Nos Stories, Schmidt contou que estava saindo do trabalho às duas horas da matina, após a transmissão ao vivo do primeiro programa da temporada, e foi para o conforto de seus cobertores ver quem ainda continuava na disputa pela liderança.

- Duas da manhã, saindo aqui da Globo. Adorei este primeiro dia, turma animada. Um dia com algumas atividades, já colocar outros participantes para dentro da casa, prova do líder... meu Deus! Que agito na estreia! Amanhã tem mais, disse.