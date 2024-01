Em São Bernardo, Parque Chácara Silvestre receberá programação especial de férias

A Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo promove a partir desde sexta-feira (5/1) programação especial de férias para crianças e adolescentes no Parque Chácara Silvestre e nas bibliotecas Monteiro Lobato, Machado de Assis, Guimarães Rosa e Érico Veríssimo.

Entre 7 e 31 de janeiro, a Chácara Silvestre receberá atividades diárias voltada ao público infantil, com contação de história, gibiteca, programa Espalhando a Leitura, pintura facial, além de programação especial com oficina de massinha. No dia 8, haverá ainda circuito de brincadeiras de ruas como pula-corda, corrida de saco e pique-bandeira. Em todos os finais de semana do mês, as crianças também poderão se divertir em brinquedos infláveis com monitores. Clique aqui e confira a programação completo

“Nosso objetivo com a programação de férias é resgatar brincadeiras de infância que, com a modernidade e jogos eletrônicos, ficaram esquecidas. Vamos aproveitar o espaço da Chácara para proporcionar brincadeiras que incentivem as crianças e adolescentes a praticar uma atividade física ao ar livre e aproveitar o contato com a natureza”, declarou o secretário da pasta, Fran Silva.

Aos domingos, a programação tradicional do parque se mantém, com novidades: apresentações musicais para a criançada. Neste domingo (7/1), além das aulas de yoga, zumba e samba-rock, a dupla Bianca e Marcello Vila relembra as principais músicas infantis das últimas décadas a partir das 15h. A programação completa das atividades na Chácara Silvestre está no site oficial: www.saobernardo.sp.gov.br

FÉRIAS NAS BIBLIOTECAS – As bibliotecas municipais também vão disponibilizar atividades voltadas à infância e adolescência. Nesta sexta-feira (5/1), a Biblioteca Monteiro Lobato (Rua Doutor Fláquer, 26 – Centro) terá roda de leitura a partir das 14h.

Nos dias 11, 18 e 25/1 a Biblioteca Érico Veríssimo prepara o ‘Bibliogame’: nessa atividade os participantes vão interagir com o espaço e o acervo da biblioteca, numa forma divertida de estímulo à leitura. Para essa atividade, é preciso fazer inscrição prévia no local nos dias que antecedem as atividades. Serão 15 vagas por dia.

A Biblioteca Machado de Assis (Av. Araguaia, 284 - Riacho Grande) recebe no dia 18/1 a partir das 14h o “Clubinho Amigos da Leitura”, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e aproximar o público infantil dos vários tipos de linguagens artísticas, conscientizando-se, assim, a importância das histórias, livros e das bibliotecas. Para essa atividade não será preciso fazer inscrição prévia.

No dia 23/1 a Biblioteca Guimarães Rosa (Avenida João Firmino, 900 – Assunção) recebe a “Biblioterapia para crianças”. Nessa atividade serão envolvidas práticas de leitura para fins biblioterapêuticos, desenvolvendo o gosto pela leitura e pela criatividade, a partir das 14h30. Para essa atividade, é preciso fazer inscrição prévia no local ou pelo telefone (11) 4351-5422.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 2024

BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

(Rua Doutor Fláquer, 26 - Centro)

- (5/1) às 14h – Roda de Leitura

BIBLIOTECA MACHADO DE ASSIS

(Avenida Araguaia, 284 – Riacho Grande)

- 18/1 às 14h – Clubinho Amigos da Leitura

BIBLIOTECA GUIMARÃES ROSA

(Avenida João Firmino, 900 – Assunção)

- 23/1 às 14h30 – Biblioterapia para crianças

BIBLIOTECA ÉRICO VERÍSSIMO

(Rua Francisco Alves, 460 – Pauliceia)

- 11, 18 e 25/1 às 14h30 – Bibliogame

Jogos de infância e brincadeiras tradicionais. Os participantes vão interagir com o espaço e o acervo da biblioteca, numa forma divertida de estímulo à leitura. Vagas: 15

Inscrições: no local, de segunda a sexta, das 8h às 16h50; ou pelo telefone 4178- 6648; ou pelo e-mail biblioteca.ericoverissimo@saobernardo.sp.gov.br