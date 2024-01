Santo André realiza 4,3 mil operações da GCM e registra queda nos índices criminais em 2023

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André realizou 4.388 operações de combate ao crime em 2023. As ações, que tinham como foco a diminuição de roubos, furtos e demais ocorrências, resultaram em 125 prisões, recuperação de 60 veículos roubados ou furtados e atendimento de 12.506 ocorrências.

Dentre as ocorrências atendidas, 171 foram relacionadas ao descumprimento de medidas protetivas, onde a Patrulha Maria da Penha foi acionada. No ano passado, o programa municipal teve 2 mil mulheres cadastradas nesta rede de proteção, sendo possível registrar o terceiro ano consecutivo sem casos de feminicídios no município.

Uma das operações realizadas pela GCM é a Ponto Seguro, que destaca viaturas em patrulhamento nas paradas de ônibus e no roteiro das linhas. A iniciativa é desencadeada principalmente de madrugada, quando munícipes se deslocam para utilizar o transporte público. Esta medida contou com 956 ações realizadas durante todo o ano passado.

Outra operação é a Bairro Seguro, com 87 ações feitas em 2023. Nesta iniciativa, a GCM se desloca para bairros específicos por um determinado período, com base nos índices criminais e destaca bases móveis, motos e viaturas para o patrulhamento de determinada região da cidade.

Na Operação Natal Mais Seguro, que teve 220 ações em 2023, a Guarda Civil Municipal atuou fortemente nos centros comerciais de Santo André, áreas conhecidas por concentrar grande fluxo de pessoas. Além disso, 118 operações foram feitas nos parques e áreas verdes.

Índices em queda - De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública estadual, no comparativo de janeiro a novembro de 2023 com o mesmo período de 2022, Santo André teve uma queda de 24,2% de casos de roubos de veículos (de 1.937 para 1.468 registros), redução de 30,1% nas ocorrências de roubos de carga (de 95 para 73 ocorrências), e queda de 25,8% (de 5.025 para 3.993 casos) no furto de veículos.

A queda nos índices criminais reflete o trabalho integrado com a Polícia Militar, Polícia Civil e demais departamentos da Prefeitura nas ações conjuntas que são realizadas e que também contam com o auxílio do monitoramento das câmeras do Centro de Operações Integradas (COI), localizado no Paço andreense.