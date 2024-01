Estão abertas inscrições para cursos de qualificação profissional em Mauá

Os interessados em atualizar conhecimento para estar em melhores condições para concorrer às vagas no mercado de trabalho podem buscar os cursos profissionalizantes do Programa Qualifica Mauá, que estão com inscrições abertas. O Qualifica Mauá é desenvolvido pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo da Prefeitura de Mauá.

A partir do dia 15, inicia o curso de Implantação de Serviços em Nuvem na plataforma Google, com 40 horas de duração e apenas 10 vagas. Outras opções são o de Operador de Logística, de 160 horas e 32 vagas; Instrumentista, de 160 horas e oito vagas; Auxiliar de Suprimentos, de 160 horas e 16 vagas; Automação Predial, de 120 horas e oito vagas; Rotinas Administrativas, de 100 horas e 16 vagas. Em fevereiro, os cursos serão: Implantação de Serviços em Nuvem (Plataforma Google); Power BI, Soldador ai Arco Elétrico - Eletrodo Revestido e Auxiliar Administrativo e de Almoxarife. Mais informações em https://www.maua.sp.gov.br/CursosProfissionalizantes.aspx.

As inscrições são limitadas à quantidade de vagas ofertadas e realizadas por ordem de chegada. Para a matrícula, é necessário apresentar: RG, CPF e comprovantes de endereço e de Escolaridade, com originais e uma cópia de cada. Há cursos com limite mínimo de 15 anos de idade e os demais 18 anos.