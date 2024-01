Charge - 09 de janeiro de 2024

Mesmo sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a UFABC (Universidade Federal do ABC) criticou a falta de orçamento discricionário, destinado a custeio e investimentos, para a instituição. A despeito do aumento do orçamento geral para 2024 na comparação com 2023, a UFABC apontou retração real dos recursos para despesas que não envolvem o pagamento de salários a profissionais dos campi de Santo André e São Bernardo.

O Orçamento-Geral da União para este ano prevê R$ 391,4 milhões para a UFABC, ante a R$ 340 milhões projetados na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2023. O valor global supera o pleito feito pela universidade ao Ministério da Educação, de envio de R$ 378,9 milhões, mas há uma diferença na cota discricionária.