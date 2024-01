Cachorrão joga hoje precisando de um empate; para o Azulão, só vitória interessa

O dia de hoje será decisivo para dois clubes da região na Copa São Paulo. EC São Bernardo e o São Caetano entram em campo para decidir se seguem ou se dão adeus à Copa São Paulo.

O Cachorrão tem uma situação um pouco menos complicada. Vice-líder do Grupo 25 com quatro pontos, a equipe são-bernardense encara o líder e já classificado Juventude-RS às 15h, no Estádio do Baetão. O time entra em campo já sabendo do que vai precisar, uma vez que Conquista-BA e Portuguesa Santista jogam às 13h.

Os baianos ainda têm chances de classificação. Precisam vencer a Briosa e torcer pela derrota do Cachorrão que, por sua vez, joga por um empate contra os gaúchos. Até uma derrota pode servir para o time da região, desde que o Conquista não vença o jogo de fundo.

Há cerca de um mês, o EC São Bernardo enfrentou o Juventude em uma competição disputada no Sul do País. Na ocasião, os gaúchos venceram por 2 a 1. Para o técnico Marcos Bazílio, o confronto deixou algumas lições que podem ser utilizadas hoje. "Fizemos um grande jogo na BG Prime e acho que não vai ser diferente aqui. É uma equipe bem montada, bem organizada. Esperamos fazer uma grande atuação", falou.

Já o São Caetano tem uma missão um pouco mais complicada. Lanterna do Grupo 32 com um ponto, o Azulão precisa vencer o vice-líder Retrô-PE, de preferência por um bom saldo de gols, e torcer para que o Nacional-SP não vença o Avaí-SC. Para a equipe são-caetanense, não há outro resultado possível. É vencer e ficar na torcida. A partida do Azulão acontece às 13h, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital.

O técnico do São Caetano, Agnaldo Lopes, tenta motivar o elenco após a derrota para o Avaí no último sábado e espera outra atitude do time em campo. "Nosso jogadores se prepararam muito para chegar até aqui. A vida é feita de oportunidades e eles não podem deixar escapar. Vamos com tudo para o jogo da nossa classificação", disse.

As duas partidas terão transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.