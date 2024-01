Rodriguinho é o primeiro eliminado da prova do líder do BBB24, que exige agilidade e resistência

O BBB24 mal começou, mas as cartas do jogo já foram postas! Nesta segunda-feira, dia 8, logo no primeiro dia do reality show, os brothers estão tendo que encarar um baita desafio para conquistarem a liderança da semana.

Neste primeiro momento, apenas os 18 integrantes que entraram inicialmente na casa podem participar, ou seja, os ex-moradores do Puxadinho vão ficar apenas chupando dedo. Como de costume, a primeira prova do líder é de resistência.

A cada rodada, o jogador terá uma bancada com botão. No telão, vai aparecer a mensagem de início e o brother terá que apertar o botão assim que ouvir o sinal, quem apertar antes será eliminado. O que apertar primeiro, deverá escolher um adversário para cumprir um desafio. O último a apertar também deverá cumprir o mesmo desafio. Contudo, não se trata de uma disputa entre os dois. Basta cumprir a tarefa dentro do tempo determinado para continuar na prova, ou seja, apenas quem ultrapassar a contagem regressiva será eliminado. O último a deixar a prova... será o líder.

Yasmin Brunet e Giovanna foram as primeiras a passarem pelo circuito e conseguiram finalizar a tarefa. Por outro lado, Rodriguinho foi eliminado por apertar o botão na hora errada, não tendo nem mesmo a chance de passar pelo circuito.

- Meu dedo caiu, brincou o cantor.